“Pippo Civati di nuovo in lista col Pd”. L’ex deputato smentisce su Twitter: “Sono a casa che sto stirando” (Di sabato 13 agosto 2022) L’ipotesi circola da alcuni giorni ed è rientrata di diritto nel totonomi per le liste del Partito democratico. Enrico Letta chiederà (o ha già chiesto) a Pippo Civati di ricandidarsi? A smentire la voce è stato lo stesso ex deputato su Twitter: “Per la verità Sono a casa e sto stirando. Prima di annunciare cose che non ci Sono, verificate sempre, grazie“, ha scritto in un messaggio postato in rete. Il nome delL’ex deputato, negli ultimi giorni, è circolato nei retroscena sia di Corriere che Repubblica: per lui, dicevano fonti interne, si sarebbe parlato di una corsa a Verona oppure a Monza. Ricostruzioni che si Sono intensificate dopo che Sinistra Italiana e Verdi hanno fatto sapere che il simbolo da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) L’ipotesi circola da alcuni giorni ed è rientrata di diritto nel totonomi per le liste del Partito democratico. Enrico Letta chiederà (o ha già chiesto) adi ricandidarsi? A smentire la voce è stato lo stesso exsu: “Per la veritàe sto. Prima di annunciare cose che non ci, verificate sempre, grazie“, ha scritto in un messaggio postato in rete. Il nome del, negli ultimi giorni, è circolato nei retroscena sia di Corriere che Repubblica: per lui, dicevano fonti interne, si sarebbe parlato di una corsa a Verona oppure a Monza. Ricostruzioni che siintensificate dopo che Sinistra Italiana e Verdi hanno fatto sapere che il simbolo da ...

