Piero Angela vita privata | chi sono moglie e figli | la malattia e la morte

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 13 agosto 2022) La notizia delladilascia un vuoto nella televisione italiana e nelladi molte persone che per più di 70 anni erano abituate alla sua presenza sul primo canale della tv di Stato. Nonostante la veneranda età di 93 anni, era molto attivo e il divulgatore scientifico era tornato su Rai1 a luglio scorso con la nuova stagione di SuperQuark. Per 66 anni è stato sposato con laMargherita Pastore, ex ballerina della Scala di Milano. Siincontrati giovanissimi: lui aveva 24 anni e si faceva conoscere come un pianista jazz, lei aveva appena compiuto 18 anni. La scintilla è subito scattata, come confermato in una recente intervista: "Ho avuto un colpo di fulmine; è accaduto in un'epoca nella quale ci si dava ancora del lei". Nel 1955...