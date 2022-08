Piero Angela: Prodi, 'uomo di grande cultura che ha saputo raggiungere tutti' (Di sabato 13 agosto 2022) Roma, 13 ago (Adnkronos) - "Piero Angela ha saputo affascinare e avvicinare alla storia, alle scienze, all'arte intere generazioni. Oggi perdiamo un uomo di grande cultura che ha saputo raggiungere davvero tutti grazie alle sue straordinarie e uniche capacità comunicative. Il mio pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli sono stati amici". Lo dice Romano Prodi. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Roma, 13 ago (Adnkronos) - "haaffascinare e avvicinare alla storia, alle scienze, all'arte intere generazioni. Oggi perdiamo undiche hadavverograzie alle sue straordinarie e uniche capacità comunicative. Il mio pensiero va alla sua famiglia e acoloro che gli sono stati amici". Lo dice Romano

