Piero Angela morto, aveva 93 anni. L'addio del figlio Alberto Angela e la lettera per il suo pubblico: «E' stata una grande avventura» (Di sabato 13 agosto 2022) Piero Angela è morto. L'annuncio in un tweet del figlio Alberto Angela. "Buon viaggio papà", ha scritto su Twitter, dando l'addio al grande divulgatore scientifico... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 13 agosto 2022). L'annuncio in un tweet del. "Buon viaggio papà", ha scritto su Twitter, dando l'aldivulgatore scientifico...

SuperQuarkRai : “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme” Leggi la lettera di #PieroAngela?? - rtl1025 : ?? È morto Piero Angela. Il conduttore e divulgatore aveva 93 anni. Ad annunciarne la scomparsa il figlio Alberto, i… - RaiCultura : Addio a Piero Angela. Divulgatore scientifico, giornalista e conduttore televisivo. Ci ha lasciato a 93 anni. - FornasaGabriele : RT @dorinileonardo: Intitolategli piazze, vie, scuole, musei, biblioteche. Piero Angela. #RIP - floralu61 : RT @Masse78: Per la nostra generazione Piero Angela non era un semplice divulgatore. Era la cultura, la sapienza, il saper narrare cose dif… -