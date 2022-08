Piero Angela | Magi | ' ha avvicinato scienza e cultura al grande pubblico'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 agosto 2022) Milano, 13 ago. (Adnkronos) - "Nel suo modo di intendere e fare divulgazione scientifica,ha rappresentato una vera e propria innovazione nel linguaggio televisivo, riuscendo nell'impresa di avvicinareal. Una scommessa vinta". Lo scrive su Facebook il presidente di Più Europa, Riccardo. Ricordando il giornalista scomparso,scrive: "Il segreto del suo successo e della sua popolarità: spiegare come accadono le cose con chiarezza, senza mai essere supponente. Si distinse anche quando sollevò dubbi sull'inchiesta giudiziaria che aveva travolto Enzo Tortora, dimostrando coraggio e prestando la sua voce per il garantismo e per una giustizia giusta. Fino all'ultimo ci ha mostrato con il proprio lavoro ...