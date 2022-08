Piero Angela | “La morte mi incuriosisce | mi attrae | mi offre domande ma spero di trovare risposte il più tardi possibile”

(Di sabato 13 agosto 2022) «La scienza non basta spiegarla, va fatta vivere. Non serve a nulla capire gli elementi base se poi non crei connessioni, se non la leghi alla quotidianità, se non la radichi nel presente, nel vissuto»

rtl1025 : ?? È morto Piero Angela. Il conduttore e divulgatore aveva 93 anni. Ad annunciarne la scomparsa il figlio Alberto, i… - chetempochefa : Addio a Piero Angela, il conduttore e divulgatore che ha fatto la storia della tv ci lascia a 93 anni. #13agosto - troisi_licia : Credo che tutti noi abbiamo un debito infinito nei confronti di Piero Angela. Veramente ha insegnato agli italiani… - AlopixSg : RT @SuperQuarkRai: “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme” Leggi la lettera di #PieroAngela?? - santorooila : RT @sergeantbrns: PIERO ANGELA SÌ E BERLUSCONI NO @ DIO TI ODIO -

Solo un mese fa, in diretta dallo studio di Superquark, un commosso- scomparso oggi a 93 anni - annunciava il suo 'giubileo' in Rai con un paragone reale. 'Se è vero che la regina Elisabetta ha festeggiato da poco il suo giubileo di 70 anni dall'...È morto oggi all'età di 93 anni il giornalista e divulgatore scientifico. "Buon viaggio papà", scrive su Twitter il figlio Alberto. Nato a Torino nel 1928,iniziò la sua carriera in Rai come cronista radiofonico, divenendo poi inviato e infine ... Addio a Piero Angela, "Buon viaggio papà": l'annuncio in un tweet del figlio Alberto window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-ec85edd8-ecd7-a43e-622b-792625dca9 ...E in questo Angela è stato un vero principe, il primo capace di portare la divulgazione scientifica nella televisione italiana e a darle la giusta spettacolarizzazione". "La scienza la fanno gli scien ...