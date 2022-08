Piero Angela | il saluto postumo sulla pagina di SuperQuark | «Ho fatto la mia parte Fatela anche voi per l’Italia»

(Di sabato 13 agosto 2022) Il giornalistaha scritto un messaggioper salutare il suo pubblicoFacebook di. Il divulgatore scientifico è morto oggi a 93 anni: l’annuncio è arrivato dal figlio Alberto. Il messaggio su Facebook di: «Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Mala natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere gente che mi ha aiutato a realizzare quello che ogni uomo vorrebbe scoprire. Grazie alla scienza e a un metodo che permette di affrontare i problemi in modo razionale ma al tempo stesso umano». E ancora: «Malgrado una lunga malattia sono riuscito a ...

, probabilmente, a 93 anni sapeva bene che non avrebbe vissuto ancora a lungo. Ed è anche per questo che aveva già preparato un saluto per tutti gli spettatori di SuperQuark , la ...è morto a 93 anni. Divulgatore, musicista e giornalista, nonché storico volto di congiunzione tra cultura e scienza italiane si è spento senza preavviso: ad annunciarne la morte, il ..."Cari amici, mi spiace non essere piu' con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi". Lo dice in un messaggio postumo su facebook Piero Angela pubblicato dalla Rai e rivolto al suo ...Piero Angela aveva 93 anni ma è stato attivo fino alla fine: "Il mio corpo è come una macchina: il motore avrà anche 80.000 chilometri, ma il guidatore ha solo 45 anni" diceva di lui e della sua vener ...