Piero Angela è morto. L'ultimo saluto: «Malgrado la malattia ho portato a termine tutte le mie trasmissioni» Piero Angela E' morto Piero Angela. Divulgatore, giornalista e conduttore, è stato il simbolo della cultura in tv, in Rai, con il suo Superquark, in onda tra l'altro in queste settimane con la nuova edizione. Nato a Torino nel 1928, si è spento all'età di 93 anni (ne avrebbe compiuti 94 il prossimo 22 dicembre). L'annuncio sui social da parte del figlio Alberto, che scrive "buon viaggio papà". Buon viaggio papà. pic.twitter.com/Rsu1CXXYV2 — Alberto Angela (@albertoAngela) August 13, 2022 In tv da sempre (con l'avvento nel 1954, era già corrispondente, prima da Parigi e poi da Bruxelles), Piero Angela nel 1968 è stato il primo conduttore – con Andrea Barbato – dell'edizione delle 13.30 dell'attuale Tg1 e nel 1976 è il primo a ...

