Piero Angela è morto, l'annuncio del figlio Alberto: "Buon viaggio, papà" (Di sabato 13 agosto 2022) Piero Angela è morto. l'annuncio arriva su Facebook da suo figlio Alberto: "Buon viaggio papà". Il giornalista Rai, noto per il suo servizio di alta qualità, aveva novantatre anni, ma ha lavorato fino alla fine. "Il mio corpo è come una macchina: il motore avrà anche 80mila chilometri, ma il guidatore ha solo 45 anni", diceva L'articolo proviene da Inews24.it.

rtl1025 : ?? È morto Piero Angela. Il conduttore e divulgatore aveva 93 anni. Ad annunciarne la scomparsa il figlio Alberto, i… - SuperQuarkRai : “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme” Leggi la lettera di #PieroAngela?? - RaiCultura : Addio a Piero Angela. Divulgatore scientifico, giornalista e conduttore televisivo. Ci ha lasciato a 93 anni. - edoardottt2 : RT @saraperchetiam0: Mi dispiace tantissimo per Piero Angela, ma grazie alla divulgazione scientifica, alla cultura e ai suoi insegnamenti… - agvstmoonchild : RT @choleparanoie: Letteralmente in lacrime per questo post di Piero Angela ???? -