Piero Angela è morto: il popolare divulgatore scientifico aveva 93 anni. L'annuncio del figlio Alberto: "Buon viaggio papà" Piero Angela è morto: si è spento all'età di 93 anni il famoso divulgatore scientifico che ha fatto la storia della cultura e televisione italiana. In queste settimane un suo famoso programma è tornato in prima serata su Rai 1. Il divulgatore scientifico aveva iniziato la sua carriera giornalistica in Rai come cronista radiofonico, divenendo poi inviato e conduttore del tg. Poi, ecco i suoi programmi di divulgazione scientifica, da Quark a Superquark.

