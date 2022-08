Piero Angela è morto: il giornalista e conduttore tv aveva 93 anni (Di sabato 13 agosto 2022) Addio al giornalista e conduttore, storico volto della Rai. L’annuncio del figlio Alberto: «Buon viaggio papà» Leggi su corriere (Di sabato 13 agosto 2022) Addio al, storico volto della Rai. L’annuncio del figlio Alberto: «Buon viaggio papà»

rtl1025 : ?? È morto Piero Angela. Il conduttore e divulgatore aveva 93 anni. Ad annunciarne la scomparsa il figlio Alberto, i… - RaiNews : E' morto Piero Angela, l'annuncio sui social del figlio Alberto. Notizia in aggiornamento su - chetempochefa : Addio a Piero Angela, il conduttore e divulgatore che ha fatto la storia della tv ci lascia a 93 anni. #13agosto - CristinaeLeandr : Piero Angela, in questi ultimi 50 anni, una persona degna di nota insieme a pochissimi altri. Grazie ?? - cuccurucucuuu : RT @d_trulliaj: ma non Piero Angela :((( -