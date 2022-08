Piero Angela è morto, aveva 93 anni: l’addio del figlio Alberto (Di sabato 13 agosto 2022) Addio al giornalista e conduttore, storico volto della Rai. L’annuncio del figlio Alberto: «Buon viaggio papà» Leggi su corriere (Di sabato 13 agosto 2022) Addio al giornalista e conduttore, storico volto della Rai. L’annuncio del: «Buon viaggio papà»

rtl1025 : ?? È morto Piero Angela. Il conduttore e divulgatore aveva 93 anni. Ad annunciarne la scomparsa il figlio Alberto, i… - SuperQuarkRai : “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme” Leggi la lettera di #PieroAngela?? - RaiCultura : Addio a Piero Angela. Divulgatore scientifico, giornalista e conduttore televisivo. Ci ha lasciato a 93 anni. - ella00901 : RT @aedan83: Piero Angela non è morto, ha solo cambiato forma, ricongiungendosi a quell'universo che ha tanto amato in vita. - AndreaCerase : RT @StefanoPutinati: Un pensiero di sincera e profonda commozione per Piero Angela. RIP -