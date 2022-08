Piero Angela è morto a 93 anni, è stato un'icona della tv con SuperQuark (Di sabato 13 agosto 2022) Il conduttore televisivo Piero Angela, famoso per trasmissioni come SuperQuark, è morto all'età di 93 anni nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2022. Piero Angela è morto all'età di 93 anni nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2022, dopo essere stato una delle icone della televisione italiana con trasmissioni come SuperQuark. Ad annunciarlo è stato il figlio Alberto con un post sui social in cui saluta con affetto il padre scrivendo "Buon viaggio papà". Il conduttore e divulgatore scientifico Piero Angela era nato a Torino il 22 dicembre 1928 e ha lavorato tra le fila della Rai per 70 anni. La sua ... Leggi su movieplayer (Di sabato 13 agosto 2022) Il conduttore televisivo, famoso per trasmissioni come, èall'età di 93nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2022.all'età di 93nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2022, dopo essereuna delle iconetelevisione italiana con trasmissioni come. Ad annunciarlo èil figlio Alberto con un post sui social in cui saluta con affetto il padre scrivendo "Buon viaggio papà". Il conduttore e divulgatore scientificoera nato a Torino il 22 dicembre 1928 e ha lavorato tra le filaRai per 70. La sua ...

