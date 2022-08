Piero Angela e la prima puntata di Quark | «Esploreremo in modo chiaro e comprensibile il mondo della scienza» – Il video

(Di sabato 13 agosto 2022) Era il 18 marzo 1981 quando l’annunciatrice televisiva Maria Giovanna Elmi presentava al pubblico italiano:, Viaggi nel. Dopo un breve filmato di paesaggi realizzati con computer grafica accompagnati dalla solita aria dalla suite n°3 in re maggiore di Johann Sebastian Bach, ecco che si presenta uno studio che lentamente accende le sue luci. Quasi al centro dell’inquadratura, in giacca grigia e cravatta scura,pronuncia le prime parole del programma trasmesso dai canali Rai che rimarranno nella storiatelevisione italiana. Un programma che «cercherà di esplorare in, speriamo,il...

È morto Piero Angela. Il conduttore e divulgatore aveva 93 anni. Ad annunciarne la scomparsa il figlio Alberto.

'La scienza nelle case, affascinante e semplice, patrimonio di tutti. Cosi'ce l'ha fatta amare. Che grande giornalista abbiamo avuto. Riposi in pace'. Lo ha scritto su Twitter la ministra delle Pari opportunita', Elena Bonetti commentando la scomparsa, la notte ...Morto a 93 anni,è stato il volto della divulgazione scientifica televisiva per generazioni di italiani. Ecco alcune delle sue frasi più ...Piero Angela è morto oggi a 93 anni: da mezzo secolo viveva nella capitale. Amava la capitale e aveva lanciato un appello per ricostruire le navi di Caligola di Nemi. Piero Angela è morto oggi, 13 ...E in questo Angela è stato un vero principe, il primo capace di portare la divulgazione scientifica nella televisione italiana e a darle la giusta spettacolarizzazione". "La scienza la fanno gli scien ...