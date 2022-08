Piero Angela ci ha lasciati | ma non dimentichiamo la sua lezione

Leggi su movieplayer

(Di sabato 13 agosto 2022)ci haa 93 anni, ma la sua vita e la sua attività televisiva sono un'eredità preziosa che dobbiamo stare attenti a non dimenticare. L'eroe di cui avevamo bisogno, ma che forse negli ultimi anni non meritavamo. Una formula abusata, lo sappiamo bene, che ci torna in mente e riadattiamo all'occorrenza ogni volta che ci sono figure di grande spessore da prendere in esame. Lo facciamo anche ora checi haa 93 anni, presi da un dolore immenso, forse ben oltre quello che si riserva all'addio a un personaggio pubblico. Perché in 70 anni di carriera è stato una presenza costante, solida, esemplare per più di una generazione che con gli insegnamenti diè crescita. Nascita di un …