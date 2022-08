"Pericolo Meloni solo adesso?". La domanda che inchioda il Pd, imbarazzo totale (Di sabato 13 agosto 2022) Francesca Schianchi contro Debora Serracchiani: “Perché il Pd si preoccupa solo adesso di Giorgia Meloni come Pericolo fascista?”. Durante la puntata di venerdì 12 agosto di In Onda, il talk politico preserale di LA7, la giornalista Schianchi ha punzecchiato la deputata del Partito democratico: “Finché non è caduto il governo ed è iniziata la campagna elettorale non vi abbiamo sentito parlare di rigurgiti di fascismo, non abbiamo visto questa paura o sentito la richiesta di levare la fiamma tricolore dal simbolo di Fratelli d'Italia. Anzi abbiamo assistito a iniziative tra Meloni e Letta, improntate a una certa simpatia e un grande rispetto. Il segretario è stato ad Atreju… non è che questa preoccupazione arriva adesso per il voto? Non potevate dirlo prima? Mi viene il sospetto che lo ... Leggi su iltempo (Di sabato 13 agosto 2022) Francesca Schianchi contro Debora Serracchiani: “Perché il Pd si preoccupadi Giorgiacomefascista?”. Durante la puntata di venerdì 12 agosto di In Onda, il talk politico preserale di LA7, la giornalista Schianchi ha punzecchiato la deputata del Partito democratico: “Finché non è caduto il governo ed è iniziata la campagna elettorale non vi abbiamo sentito parlare di rigurgiti di fascismo, non abbiamo visto questa paura o sentito la richiesta di levare la fiamma tricolore dal simbolo di Fratelli d'Italia. Anzi abbiamo assistito a iniziative trae Letta, improntate a una certa simpatia e un grande rispetto. Il segretario è stato ad Atreju… non è che questa preoccupazione arrivaper il voto? Non potevate dirlo prima? Mi viene il sospetto che lo ...

ItaliaViva : #Meloni, #Salvini e #Berlusconi sono un pericolo per la democrazia? No. Sono un pericolo per le casse dello Stato c… - UmbertoMara : RT @AugustoMinzolin: Il dramma della campagna elettorale è Letta che non sa che dire. Se parla dice menate come la patrimoniale.Così parla… - DemitriRei : RT @AugustoMinzolin: Il dramma della campagna elettorale è Letta che non sa che dire. Se parla dice menate come la patrimoniale.Così parla… - Regina27676348 : RT @AugustoMinzolin: Il dramma della campagna elettorale è Letta che non sa che dire. Se parla dice menate come la patrimoniale.Così parla… - andrelettrico : RT @Stocca64: E poi il pericolo sarebbe Giorgia Meloni??? -