Perdonanza Celestiniana | torna il Corteo della Bolla | ma sfilerà il 23 agosto

L'Aquila - "Sorridete loro e applauditeli, perché sono la parte migliore della città". In abiti storici, Pietro Piccirilli del Comitato Perdonanza ha presentato il Corteo della Bolla della 728/a edizione, indicando bambini e giovani che saranno tra i protagonisti della sfilata per il centro cittadino. Un Corteo che quest'anno, in via del tutto eccezionale, si svolgerà il 23 agosto. Questo permetterà il 28 agosto un protocollo eccezionale legato alla visita di Papa Francesco. Il Corteo della Bolla partirà alle 18.30 dai Quattro Cantoni, in corrispondenza della sede comunale di Palazzo Fibbioni. Percorrerà, dunque, il corso principale ...

