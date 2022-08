Perché quando diciamo sempre, ci condanniamo al mai (Di sabato 13 agosto 2022) Poche parole sanno essere meravigliosamente confortanti e familiari come quel “per sempre” che non pronunciamo mai a cuor leggero. Lo facciamo tutte le volte che scegliamo di fidarci e affidarci a qualcuno, quando sussurriamo quelle promesse di eternità, a noi stesse e agli altri, e ci impegniamo a mantenerle. Lo facciamo anche quando desideriamo che quei sogni realizzati restino tali fino alla fine dei giorni. E anche quando la vita ci mette davanti a una realtà che è molto diversa dalle aspettative, noi continuiamo a crederci. Ci lasciamo cullare dalla dolcissima convinzione che quel “per sempre” possa davvero durare in eterno. Quello che non sappiamo, però, è che quello che sembra quasi un dono, che facciamo a noi stessi e agli altri, può trasformarsi in un fardello troppo pesante da portare. ... Leggi su dilei (Di sabato 13 agosto 2022) Poche parole sanno essere meravigliosamente confortanti e familiari come quel “per” che non pronunciamo mai a cuor leggero. Lo facciamo tutte le volte che scegliamo di fidarci e affidarci a qualcuno,sussurriamo quelle promesse di eternità, a noi stesse e agli altri, e ci impegniamo a mantenerle. Lo facciamo anchedesideriamo che quei sogni realizzati restino tali fino alla fine dei giorni. E anchela vita ci mette davanti a una realtà che è molto diversa dalle aspettative, noi continuiamo a crederci. Ci lasciamo cullare dalla dolcissima convinzione che quel “per” possa davvero durare in eterno. Quello che non sappiamo, però, è che quello che sembra quasi un dono, che facciamo a noi stessi e agli altri, può trasformarsi in un fardello troppo pesante da portare. ...

