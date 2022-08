“Penso di aver fatto la mia parte”. La lettera d’addio di Piero Angela (Di sabato 13 agosto 2022) Nel giorno della morte del grande divulgatore scientifico e conduttore televisivo Piero Angela (leggi qui) sui canali social della trasmissione Superquark, viene diffusa con una foto del giornalista la lettera d’addio ai suoi telespettatori. lettera che riportiamo integralmente qui di seguito: Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere gente che mi ha aiutato a realizzare quello che ogni uomo vorrebbe scoprire. Grazie alla scienza e a un metodo che permette di affrontare i problemi in modo razionale ma al tempo stesso umano. Malgrado una lunga malattia sono riuscito a portare a termine tutte le mie ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 13 agosto 2022) Nel giorno della morte del grande divulgatore scientifico e conduttore televisivo(leggi qui) sui canali social della trasmissione Superquark, viene diffusa con una foto del giornalista laai suoi telespettatori.che riportiamo integralmente qui di seguito: Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere gente che mi ha aiutato a realizzare quello che ogni uomo vorrebbe scoprire. Grazie alla scienza e a un metodo che permette di affrontare i problemi in modo razionale ma al tempo stesso umano. Malgrado una lunga malattia sono riuscito a portare a termine tutte le mie ...

trash_italiano : “Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese”. ?? - FBiasin : #PieroAngela: “Penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Pa… - fanpage : 'Ho cercato di raccontare quello che ho imparato. Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di far… - dettopato : Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile… - nfuckwitable_ : RT @vucciria79: “Se penso mai alla morte? Sento che il conto alla rovescia va avanti. Abbiamo una possibilità su miliardi di nascere, e dob… -