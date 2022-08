Pensioni, nel 2023 basteranno 58 anni? Ecco l’escamotage (Di sabato 13 agosto 2022) La tematica delle Pensioni è sempre molto importante. Potrebbero esserci delle novità nel 2023? Ecco i dettagli. La tematica Pensioni è senza alcun dubbio uno degli argomenti più caldi e delicati quando si vanno a toccare le tematiche sociali ed economiche nel nostro Paese. L’argomento è stato toccato anche nel Decreto aiuti bis, approvato soltanto qualche settimana fa. Non vi è dubbio sul fatto che la questione entrerà anche nel confronto in una campagna elettorale già calda, come in parte è già accaduto e successo in questi primissimi giorni. (Fonte Foto: Adobe Stock)In molti però si chiedono e si domandano se, già a partire dai prossimi mesi e con l’arrivo del nuovo anno, ci saranno delle novità importanti. Giusto entrare nel dettaglio e nello specifico, perché ci possono essere trucchi, ... Leggi su chenews (Di sabato 13 agosto 2022) La tematica delleè sempre molto importante. Potrebbero esserci delle novità neli dettagli. La tematicaè senza alcun dubbio uno degli argomenti più caldi e delicati quando si vanno a toccare le tematiche sociali ed economiche nel nostro Paese. L’argomento è stato toccato anche nel Decreto aiuti bis, approvato soltanto qualche settimana fa. Non vi è dubbio sul fatto che la questione entrerà anche nel confronto in una campagna elettorale già calda, come in parte è già accaduto e successo in questi primissimi giorni. (Fonte Foto: Adobe Stock)In molti però si chiedono e si domandano se, già a partire dai prossimi mesi e con l’arrivo del nuovo anno, ci saranno delle novità importanti. Giusto entrare nel dettaglio e nello specifico, perché ci possono essere trucchi, ...

matteosalvinimi : ?? Luce sulla sede dell’Inps, perché #CREDO in pensioni dignitose, nella cancellazione della legge Fornero, in Quota… - straneuropa : Nel programma del centrodestra promesse magnifiche, bei sogni pagati con i soldi che non ci sono. Tutti i partiti… - perramatteo : RT @andreacantelmo8: #Salvini: 'Pomeriggio di lavoro con l’amico Silvio. Abbiamo parlato di come rilanciare l’Italia: taglio delle tasse, p… - ParliamoDiNews : Lutto nel mondo della Tv, è morto Piero Angela #Offertedilavoro #SerieTV #Pensioni #13agosto - albcaf : @matteosalvinimi Nel 2021 INPS ha fatto ricorso a fiscalità generale per 145 miliardi € per far fronte a spese non… -