Pd sciacallo: cosa compare sulla foto di Piero Angela, scoppia il caso | Guarda (Di sabato 13 agosto 2022) scoppia la polemica politica sulla morte di Piero Angela. Il giornalista e divulgatore scientifico è venuto a mancare all'età di 93 anni: tutta Italia ne piange la scomparsa, con tanto di messaggi di cordoglio arrivati dal Quirinale e da Palazzo Chigi. D'altronde Angela rappresenta un pezzo di storia di questo Paese, però ha fatto storcere il naso a molti il fatto che il Pd Piemonte abbia messo il proprio logo su una foto del divulgatore scientifico. “Grazie a Piero Angela per aver aperto la porta della divulgazione all'Italia”, è il messaggio di Raffaele Gallo, consigliere per la Regione Piemonte. “Personalmente lo ricordo con grande ammirazione - ha aggiunto - la scienza e i suoi affascinanti misteri, spiegati con chiarezza e passione, hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022)la polemica politicamorte di. Il giornalista e divulgatore scientifico è venuto a mancare all'età di 93 anni: tutta Italia ne piange la scomparsa, con tanto di messaggi di cordoglio arrivati dal Quirinale e da Palazzo Chigi. D'altronderappresenta un pezzo di storia di questo Paese, però ha fatto storcere il naso a molti il fatto che il Pd Piemonte abbia messo il proprio logo su unadel divulgatore scientifico. “Grazie aper aver aperto la porta della divulgazione all'Italia”, è il messaggio di Raffaele Gallo, consigliere per la Regione Piemonte. “Personalmente lo ricordo con grande ammirazione - ha aggiunto - la scienza e i suoi affascinanti misteri, spiegati con chiarezza e passione, hanno ...

kuliscioff : Aveva imparato a cucinare in carcere e l'unica esperienza lavorativa stava sulla sua fedina penale. Oggi Corbin è u… - ariel120919 : @marcofurfaro sciacallo: Chi strumentalizza la dichiarazione di @berlusconi omette di citare i “SE” contenuti nel… - SergioBartoloz1 : @CathedralWall @Lorycatwoman @GiulioMarini2 Ecco appunto, un qualcuno che riporta una morte improvvisa in seguito a… - gjscco : @vincenzoS181763 @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle I NO a cosa ? #mavaffanculo sciacallo #TROLL a zero followers nato… - rubro74 : @NichiVendola @cucchi_ilaria @aboubakar_soum @Sinistrait_ @europaverde_it @NichiVendola anche lei quindi nn conosce… -