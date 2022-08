Parco del Circeo, il sindaco di Sabaudia riapre con ordinanza il Sentiero Moravia (Di sabato 13 agosto 2022) Sabaudia – Il sindaco Alberto Mosca ha ordinato l’immediata apertura del Sentiero lungo l’ex villa dello scrittore, storico accesso alla spiaggia di Sabaudia, uno degli arenili liberi più grandi e belli d’Italia. L’ordinanza rappresenta una vittoria per gli oltre 1800 cittadini che avevano firmato una petizione per la sua riapertura e un successo per l’associazione civica Il Fortino che si è battuta a questo fine. Il nuovo sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca, ha ordinato “l’immediata” apertura del ‘Sentiero di Moravia’, storico accesso alla grande spiaggia libera all’ombra dal monte Circeo, che era stato chiuso nel 2021 dai nuovi proprietari della villa dello scrittore. L’ordinanza rappresenta una ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 13 agosto 2022)– IlAlberto Mosca ha ordinato l’immediata apertura dellungo l’ex villa dello scrittore, storico accesso alla spiaggia di, uno degli arenili liberi più grandi e belli d’Italia. L’rappresenta una vittoria per gli oltre 1800 cittadini che avevano firmato una petizione per la sua riapertura e un successo per l’associazione civica Il Fortino che si è battuta a questo fine. Il nuovodi, Alberto Mosca, ha ordinato “l’immediata” apertura del ‘di’, storico accesso alla grande spiaggia libera all’ombra dal monte, che era stato chiuso nel 2021 dai nuovi proprietari della villa dello scrittore. L’rappresenta una ...

pompeii_sites : Le parole del Direttore del Parco, @GZuchtriegel , che descrivono il rinvenimento di un armadio ligneo con almeno q… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Affreschi della Sala dei Misteri, Scena della flagellazione e termine del rito, I secol… - Agenzia_Ansa : Vladimir Putin è 'apparso' in un parco giochi del Central Park di New York. In realtà non proprio lui ma una sua st… - il_meridio : Parco delle Serre, consegnati gli attestati di qualifica per coadiutori al Piano di controllo del cinghiale: - AzurLaneItalia : Community Meeting Day Offline ???? Domenica 4 settembre durante l'evento Magico Mondo del Cosplay al Parco Sigurtà (… -