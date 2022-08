Pallone d’Oro, Mbappé: “Benzema è il favorito, ha fatto la stagione della vita” (Di sabato 13 agosto 2022) “Benzema è il favorito per il Pallone d’Oro. A 34 anni ha disputato la stagione della vita, vincendo la Champions League con il Real Madrid e risultando spesso decisivo. Se fossi in lui, nel caso non lo vincesse quest’anno smetterei per sempre di pensare di vincerlo. Dopo lui ci siamo io e Mané”. Kylian Mbappé, intervistato da L’Équipe, disegna in questo modo il podio del prossimo Pallone d’Oro. L’attaccante del Psg, inserito nei migliori 30 al mondo per il quinto anno consecutivo, incorona quindi il connazionale dei Blancos per la vittoria di un premio davanti al quale “si torna bambini”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) “è ilper il. A 34 anni ha disputato la, vincendo la Champions League con il Real Madrid e risultando spesso decisivo. Se fossi in lui, nel caso non lo vincesse quest’anno smetterei per sempre di pensare di vincerlo. Dopo lui ci siamo io e Mané”. Kylian, intervistato da L’Équipe, disegna in questo modo il podio del prossimo. L’attaccante del Psg, inserito nei migliori 30 al mondo per il quinto anno consecutivo, incorona quindi il connazionale dei Blancos per la vittoria di un premio davanti al quale “si torna bambini”. SportFace.

capuanogio : Nella lista dei 30 candidati per il Pallone d’Oro c’è #Maignan e non #Donnarumma - GoalItalia : 2004 ?? 2005 ?? 2006 ?? 2007 ?? 2008 ?? 2009 ?? 2010 ?? 2011 ?? 2012 ?? 2013 ?? 2014 ?? 2015 ?? 2016 ?? 2… - GoalItalia : #Messi fuori dal Pallone d'Oro ?? 2006 ?? 2007 ?? 2008 ?? 2009 ?? 2010 ?? 2011 ?? 2012 ?? 2013 ?? 2014 ?? 2015… - BigROM71289687 : @FI69interista @capuanogio Sono d'accordo, le regole per l'assegnazione del Pallone d'Oro sono cambiate, la carrier… - FraLauricella : #BallonDor Svelati i nomi dei candidati per il Pallone d‘oro. Dopo 17 anni non c’è #messi. Nessun calciatore ita… -