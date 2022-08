Pagelle Monza Torino | Bene l’attacco granata mentre la difesa del Monza è disastrosa – VOTI

(Di sabato 13 agosto 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 1ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 1ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Sanabria, Mota, Miranchuk FLOP: Pablo Marì, Barberis, Petagna(3-5-2): Di Gregorio 6.5; Marlon 5.5 , Marí 4.5, Carlos Augusto 5.5 (63? Carboni 5); Birindelli 6, Ranocchia F. 6 (63? Mota 7), Barberis 5, Valoti 6 (79? Gytkjaer S.V.) , D’Alessandro 6.5; Caprari 6 (63? Ciurria 5.5), Petagna 5 (79? Sensi S.V.). All. Stroppa.(3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Djidji 6, Adopo 5.5 (70? Segre 5.5), ...

Sanabria 6.5: fa a sportellate con la difesa a tre del, spesso vincendo con la forza fisica. Nella ripresa è suo il gol del bis. All. Juric 7: nonostante le polemiche e pochissime risorse, il ...Dany Mota 6,5 Si presenta con un colpo di tacco d'alta scuola, segna il primo gol storico delin A) Barberis 5,5: passerà alla storia per essere stato il primo capitano delin serie A, ma ...