Pac-Man alla conquista di Hollywood | annunciato un film live-action

Leggi su computermagazine

(Di sabato 13 agosto 2022) Il mito di Pac-Man non tende ad affievolirsi. Dopo averto gli anni ’80 a suon di “gnam-gnam”, il popolarissimo protagonista dell’omonimo videogioco è pronto per il grande passo: ritagliarsi un ruolo di protagonista adcon undedicato. Pac-Mandi– 10822 www.computermagazine.itNonostante negli anni isui videogiochi non abbiano quasi maito pubblico e critica, la volontà dinel cercare la proverbiale gallina dalle uova d’oro, pescandola direttamente dal mondo videoludico, non tende ad estinguersi. Anzi, ora si punta tutto su una delle icone più celebri dell’intera storia dei videogiochi, niente popo di meno che sua ...