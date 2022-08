One Piece Film: Red da record, fissata l’uscita in Italia (Di sabato 13 agosto 2022) ONE Piece Film: RED è in arrivo in tutti i cinema europei dopo aver sbancato il botteghino in Giappone L’emozione dei fan cresce sempre di più: One Piece Film: Red ha letteralmente fatto impazzire tutto il Giappone con un incasso da record. Un successo straordinario per il Film dei pirati, che ha incassato di più in assoluto nel primo weekend per un totale di 2,254,237,030 yen in totale (circa 16.530.320 €) al botteghino. In soli due giorni, il Film è stato visto da 1.579.552 spettatori. One Piece Film: Red, l’arrivo in Italia previsto in autunno Uscito nelle sale giapponesi lo scorso 6 agosto, One Piece Film: Red ha già battuto molti record, ripagando il peso sulle ... Leggi su tuttotek (Di sabato 13 agosto 2022) ONE: RED è in arrivo in tutti i cinema europei dopo aver sbancato il botteghino in Giappone L’emozione dei fan cresce sempre di più: One: Red ha letteralmente fatto impazzire tutto il Giappone con un incasso da. Un successo straordinario per ildei pirati, che ha incassato di più in assoluto nel primo weekend per un totale di 2,254,237,030 yen in totale (circa 16.530.320 €) al botteghino. In soli due giorni, ilè stato visto da 1.579.552 spettatori. One: Red, l’arrivo inprevisto in autunno Uscito nelle sale giapponesi lo scorso 6 agosto, One: Red ha già battuto molti, ripagando il peso sulle ...

