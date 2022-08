Olimpiadi 2026, i ritardi della misteriosa pista da bob di Cortina. E Innsbruck si propone: “Se volete la nostra è disponibile” (Di sabato 13 agosto 2022) Se a Cortina non dovesse essere costruita la contestata pista da bob, skeleton e slittino, per le Olimpiadi Invernali 2026, gli austriaci di Innsbruck sono pronti ad ospitare le gare. Anzi, è in corso una ristrutturazione dell’impianto di Igls, che dovrebbe concludersi per l’inizio della stagione invernale 2024-25, in tempo quindi per consentire il collaudo in vista dei Giochi del febbraio 2026. “Siamo disponibili, se ci fosse richiesto, ma finora nessuno lo ha fatto”: è scritto in due lettere che sono pervenute alla neo-consigliera comunale cortinese Roberta de Zanna, del gruppo Cortina Bene Comune. La stessa consigliera ha rivelato la circostanza nel corso di un dibattito pubblico che si è tenuto in piazza Angelo Dibona a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Se anon dovesse essere costruita la contestatada bob, skeleton e slittino, per leInvernali, gli austriaci disono pronti ad ospitare le gare. Anzi, è in corso una ristrutturazione dell’impianto di Igls, che dovrebbe concludersi per l’iniziostagione invernale 2024-25, in tempo quindi per consentire il collaudo in vista dei Giochi del febbraio. “Siamo disponibili, se ci fosse richiesto, ma finora nessuno lo ha fatto”: è scritto in due lettere che sono pervenute alla neo-consigliera comunale cortinese Roberta de Zanna, del gruppoBene Comune. La stessa consigliera ha rivelato la circostanza nel corso di un dibattito pubblico che si è tenuto in piazza Angelo Dibona a ...

