Oggi la direzione del Pd. Il ritorno di Civati, il seggio a Casini e il malessere per i «papi stranieri» (Di sabato 13 agosto 2022) Oggi la direzione del Pd sui listini bloccati FdI punta su Venezi, FI su Vezzali, la Lega su Maglie L’uscita Dopo sei legislature la dem Pollastrini annuncia l’addio al Parlamento Leggi su corriere (Di sabato 13 agosto 2022)ladel Pd sui listini bloccati FdI punta su Venezi, FI su Vezzali, la Lega su Maglie L’uscita Dopo sei legislature la dem Pollastrini annuncia l’addio al Parlamento

robersperanza : Una buona notizia. Con l’intesa di oggi in Stato-Regioni si investono 5 milioni di euro per l'erogazione di ausili… - danilo68400374 : 'Oggi la direzione del Pd. Il ritorno di Civati, il seggio a Casini e il malessere per i «papi stranieri»-… - News24_it : Oggi la direzione del Pd. Il ritorno di Civati, il seggio a Casini e il malessere per i «papi stranieri» - Corriere… - NienteQ : Oggi direzione parco archeologico del Colosseo, meno una moglie, abbiamo perso un soldato... - Luxgraph : Oggi la direzione del Pd. Il ritorno di Civati, il seggio a Casini e il malessere per i «papi stranieri» #corriere… -