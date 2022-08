Oggi alle 15: Conferenza stampa di Spalletti (Di sabato 13 agosto 2022) Riprendono le conferenze stampa dell'allenatore del Napoli "Luciano Spalletti". Oggi pomeriggio alle ore 15, a due giorni dal debutto in campionato contro il Verona, l'allenatore azzurro presenterá, da Castel Volturno, la partita Verona-Napoli e risponderà alle domande dei giornalisti sugli ultimi sviluppi del calciomercato. La Conferenza stampa sarà riportata integralmente su terzo tempo Napoli. Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 13 agosto 2022) Riprendono le conferenzedell'natore del Napoli "Luciano Sptti".pomeriggioore 15, a due giorni dal debutto in campionato contro il Verona, l'natore azzurro presenterá, da Castel Volturno, la partita Verona-Napoli e risponderàdomande dei giornalisti sugli ultimi sviluppi del calciomercato. Lasarà riportata integralmente su terzo tempo Napoli.

Giorgiolaporta : «Se entrasse in vigore questa riforma penso che sarebbero necessarie le dimissioni del Presidente #Mattarella per a… - pdnetwork : Insieme per un’Italia democratica e progressista. Oggi alle 18.30 la presentazione del simbolo elettorale in diret… - Viminale : #ElezioniPolitiche2022: depositati 55 #contrassegni alle ore 20 di oggi, primo giorno utile. Le operazioni riprende… - bigfab1 : RT @Leya51295: #13agosto Oggi nel 2021 ci lasciava #GinoStrada Questo murales è stato realizzato a Casalecchio di Reno (alle porte di Bo… - we_ci65 : RT @Leya51295: #13agosto Oggi nel 2021 ci lasciava #GinoStrada Questo murales è stato realizzato a Casalecchio di Reno (alle porte di Bo… -