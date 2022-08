Nuovi tagli di capelli antiage estate 2022 | è in voga il lob di Angelina Jolie

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 13 agosto 2022) Idi tendenza in questasono ideali per avere uno stile molto glamour e inoltre ringiovaniscono il volto all'istante. In particolare si può prendere ispirazione dache haato la sua lunga chioma e ha realizzato un bel lob. Inoltre questo hairstyle può essere portato in mille modi diversi. E' arrivato il momento di scoprire tutte le ultime novità della stagione. Novitàha sfoggiato un meraviglioso lob che le dona anche molto. Quest'ultimo risulta essere molto versatile, elegante, ed essenziale. L'attrice ha optato per un hairstyle bon ton e questo è ideale ...