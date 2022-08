Nuova occasione iPhone 13: prezzo discreto oggi 13 agosto (Di sabato 13 agosto 2022) Non potete fare a meno di desiderare il top di gamma iPhone 13? Non c’è da darvi torto, si tratta di un prodotto incredibile, che capiamo bene vorreste portare a casa il prima possibile. oggi 13 agosto c’è un’offerta che potreste anche prendere in considerazione, che propone iPhone 13 nel taglio da 128GB al prezzo di 876 euro, con il 7% di sconto sul listino originale (939 euro). Non si tratterà di un ribasso sconvolgente, ma nemmeno di un’occasione su cui non vale la pena riflettere un po’. L’offerta è riservata ai clienti Prime, con consegna senza costi aggiuntivi entro mercoledì 17 agosto (considerato che c’è Ferragosto di mezzo non si poteva chiedere di più). iPhone 13 viene venduto e spedito da Amazon, senza AppleCare+ e con ... Leggi su optimagazine (Di sabato 13 agosto 2022) Non potete fare a meno di desiderare il top di gamma13? Non c’è da darvi torto, si tratta di un prodotto incredibile, che capiamo bene vorreste portare a casa il prima possibile.13c’è un’offerta che potreste anche prendere in considerazione, che propone13 nel taglio da 128GB aldi 876 euro, con il 7% di sconto sul listino originale (939 euro). Non si tratterà di un ribasso sconvolgente, ma nemmeno di un’su cui non vale la pena riflettere un po’. L’offerta è riservata ai clienti Prime, con consegna senza costi aggiuntivi entro mercoledì 17(considerato che c’è Ferrdi mezzo non si poteva chiedere di più).13 viene venduto e spedito da Amazon, senza AppleCare+ e con ...

