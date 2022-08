Nuova collezione Skagen x Baum und Pferdgarten

Leggi su lopinionista

(Di sabato 13 agosto 2022) TEXAS – È con grande emozione cheannuncia la propria collaborazione con il brand di moda contemporaneaund, presentando unadi orologi e gioielli in edizione limitata. Traendo ispirazione dall’estetica artistica e individualista del brand, laè stata presentata per la prima volta in occasione dell’attesissima sfilata del marchio di moda durante la Copenaghen Fashion Week in agosto. Laundsarà resa disponibile per la vendita all’inizio l’inizio della primavera 2023. “In qualità di grandi fan diundci siamo emozionati quando i nostri partner del Copenaghen Fashion Council hanno messo in contatto i ...