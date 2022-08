Nuoto sincronizzato, Europei Roma 2022: Cerruti-Ferro bronzo nel duo libero (Di sabato 13 agosto 2022) Linda Cerruti e Costanza Ferro sono medaglia di bronzo nel duo libero di sincronizzato agli Europei in corso a Roma. Le azzurre hanno ottenuto un punteggio di (91.7000). Oro all’Ucraina con le gemelle Maryna e Vladyslava Aleksiiva (94.7333), argento all’Austria con le gemelle Eirini-Marina e Anna-Maria Alexandri (93.0000). Gli autori della musica che hanno accompagnato Cerruti e Ferro ‘Robotboys Return’ sono Robotboys Change the Formality e infected Mushroom, mentre la coreografia è stata curata da Vlada Chigireva, Aleksandra Patskevic e Svetlana Romashina. Il tema che hanno interpretato, con flussi spezzati e dinamiche interrotte, rimanda ai robot che simulano e replicano il movimento dell’uomo. IL MEDAGLIERE ... Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) Lindae Costanzasono medaglia dinel duodiagliin corso a. Le azzurre hanno ottenuto un punteggio di (91.7000). Oro all’Ucraina con le gemelle Maryna e Vladyslava Aleksiiva (94.7333), argento all’Austria con le gemelle Eirini-Marina e Anna-Maria Alexandri (93.0000). Gli autori della musica che hanno accompagnato‘Robotboys Return’ sono Robotboys Change the Formality e infected Mushroom, mentre la coreografia è stata curata da Vlada Chigireva, Aleksandra Patskevic e Svetlanashina. Il tema che hanno interpretato, con flussi spezzati e dinamiche interrotte, rimanda ai robot che simulano e replicano il movimento dell’uomo. IL MEDAGLIERE ...

Eurosport_IT : Alla scoperta di Giorgio Minisini ???? Le sue parole complete… - Agenzia_Ansa : Prima medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto di Roma al via oggi. E' argento per le Azzurre del nuoto sincroni… - LiaCapizzi : L'Italia (piscina & mare) più forte di sempre. Con Paltrinieri uomo copertina. Con Scozzoli capitano (bentornato)… - sportface2016 : Altra medaglia per l'#Italia: #Cerruti e #Ferro di bronzo nel duo libero del sincro #EuropeiRoma2022 - Gian_doc1 : RT @RaiNews: L'Italia conquista la medaglia di bronzo nel duo libero del sincronizzato agli Europei di nuoto #Roma2022 con Linda Cerruti e… -