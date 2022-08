Nuoto, Sara Franceschi: “Finalmente in vasca, l’obiettivo era centrare la finale” (Di sabato 13 agosto 2022) Impegnata nella seconda batteria di qualificazione per i 400 misti, Sara Franceschi ha da poco conquistato, insieme ad un’altra azzurra in Ilaria Cusinato, l’accesso alla finale della specialità ai Campionati Europei di Roma 2022. Atto conclusivo che si terrà già questo pomeriggio ed in cui si prevede una sfida tra Italia ed Ungheria. La 23enne livornese ha fatto registrare il terzo tempo della propria batteria ed il quinto totale con un 4’45”55. Meglio di lei soltanto la sopracitata Cusinato e le tre magiare Viktor Mihalyvari Farkas, Zsuzsanna Jakabos e Katinka Hosszu, raccolte in 4 secondi. Dopo la gara, Franceschi ha parlato ai microfoni di Sky Sport, mostrandosi moderatamente soddisfatta: “l’obiettivo era centrare la finale. Sapevo che stamattina i tempi erano ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Impegnata nella seconda batteria di qualificazione per i 400 misti,ha da poco conquistato, insieme ad un’altra azzurra in Ilaria Cusinato, l’accesso alladella specialità ai Campionati Europei di Roma 2022. Atto conclusivo che si terrà già questo pomeriggio ed in cui si prevede una sfida tra Italia ed Ungheria. La 23enne livornese ha fatto registrare il terzo tempo della propria batteria ed il quinto totale con un 4’45”55. Meglio di lei soltanto la sopracitata Cusinato e le tre magiare Viktor Mihalyvari Farkas, Zsuzsanna Jakabos e Katinka Hosszu, raccolte in 4 secondi. Dopo la gara,ha parlato ai microfoni di Sky Sport, mostrandosi moderatamente soddisfatta: “erala. Sapevo che stamattina i tempi erano ...

