Nuoto, risultati batterie 13 agosto: Ilaria Cusinato e Sara Franceschi in Finale nei 400 misti, bene Scalia (Di sabato 13 agosto 2022) E’ calato il sipario sul terzo giorno di batterie a Roma, sede degli Europei 2022 di Nuoto in corsie. La pioggia ha accompagnato gli atleti al Foro Italico e le condizioni non sono state ideali, tuttavia si è cercato di fare il meglio possibile in relazione alle temperature basse. Nei 200 stile libero donne la migliore delle italiane è stata Antonietta CeSarano che in 2:00.44 ha ottenuto il 12° tempo dell’overall (qualificata in semiFinale), guidato dalla tedesca Isabel Marie Gose (1:59.17), argento ieri negli 800 stile libero alle spalle di Simona Quadarella. A completare la top-3 troviamo la slovena Janja Segel (1:59.48) e la polacca Aleksandra Polanska (1:59.55). Indietro atlete attese come la britannica Freya Anderson (ottava in 2:00.14) e la francese Charlotte Bonnet (nona in 2:00.21), ma è lecito aspettarsi un ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) E’ calato il sipario sul terzo giorno dia Roma, sede degli Europei 2022 diin corsie. La pioggia ha accompagnato gli atleti al Foro Italico e le condizioni non sono state ideali, tuttavia si è cercato di fare il meglio possibile in relazione alle temperature basse. Nei 200 stile libero donne la migliore delle italiane è stata Antonietta Ceno che in 2:00.44 ha ottenuto il 12° tempo dell’overall (qualificata in semi), guidato dalla tedesca Isabel Marie Gose (1:59.17), argento ieri negli 800 stile libero alle spalle di Simona Quadarella. A completare la top-3 troviamo la slovena Janja Segel (1:59.48) e la polacca Aleksandra Polanska (1:59.55). Indietro atlete attese come la britannica Freya Anderson (ottava in 2:00.14) e la francese Charlotte Bonnet (nona in 2:00.21), ma è lecito aspettarsi un ...

