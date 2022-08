Nuoto, medagliere Europei 2022: Italia sempre più prima con 7 ori! (Di sabato 13 agosto 2022) Dall’11 al 17 agosto il Foro Italico di Roma sarà il “centro di gravità permanente” del Nuoto in corsie. Gli Europei di Roma avranno in tale specialità quella che potrebbe regalare le emozioni più intense. Per questo, la Nazionale Italiana di Cesare Butini vorrà farsi trovare pronta e centrare l’obiettivo. Il target sarà quello di essere la prima nazione nel medagliere, approfittando anche dell’assenza della Russia (oltre che della Bielorussia) per le note vicende legate al conflitto bellico in Ucraina. La selezione del Bel Paese, infatti, viene dall’eccellente prestazione nei Mondiali di Budapest e in questa sede si vorrà replicare. Nell’ultima rassegna continentale, disputata sempre a Budapest, l’Italia totalizzò 5 ori, 9 argenti e 13 bronzi nella pratica tra le ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Dall’11 al 17 agosto il Foro Italico di Roma sarà il “centro di gravità permanente” delin corsie. Glidi Roma avranno in tale specialità quella che potrebbe regalare le emozioni più intense. Per questo, la Nazionalena di Cesare Butini vorrà farsi trovare pronta e centrare l’obiettivo. Il target sarà quello di essere lanazione nel, approfittando anche dell’assenza della Russia (oltre che della Bielorussia) per le note vicende legate al conflitto bellico in Ucraina. La selezione del Bel Paese, infatti, viene dall’eccellente prestazione nei Mondiali di Budapest e in questa sede si vorrà replicare. Nell’ultima rassegna continentale, disputataa Budapest, l’totalizzò 5 ori, 9 argenti e 13 bronzi nella pratica tra le ...

