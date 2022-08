Nuoto, Lisa Angiolini: “Sono davvero contentissima, il pubblico mi ha aiutato tanto” (Di sabato 13 agosto 2022) Impresa strepitosa di Lisa Angiolini nei 100 rana agli Europei 2022 di Nuoto. Al Foro Italico di Roma l’azzurra classe 1995 ha conquistato una magnifica medaglia d’argento in 1:06.34 e ha completato una magnifica doppietta azzurra visto l’oro di Benedetta Pilato (1:05.97). “Il tempo è un po’ peggiore rispetto a quello di ieri, ma l’importante era arrivare sul podio e Sono contentissima di esserci riuscita – ha affermato Angiolini subito dopo la gara – La difficoltà di oggi è che avevo Benny lontanissima, ma mi Sono detta ‘o la va o la spacca’ ed è andata bene”. L’italiana ha poi proseguito: “Tra ieri e oggi non mi Sono fatta impressionare dal pubblico. Anzi, mi ha esaltato e l’ho sfruttato al meglio. Io dentro mi sento ancora ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Impresa strepitosa dinei 100 rana agli Europei 2022 di. Al Foro Italico di Roma l’azzurra classe 1995 ha conquistato una magnifica medaglia d’argento in 1:06.34 e ha completato una magnifica doppietta azzurra visto l’oro di Benedetta Pilato (1:05.97). “Il tempo è un po’ peggiore rispetto a quello di ieri, ma l’importante era arrivare sul podio edi esserci riuscita – ha affermatosubito dopo la gara – La difficoltà di oggi è che avevo Benny lontanissima, ma midetta ‘o la va o la spacca’ ed è andata bene”. L’italiana ha poi proseguito: “Tra ieri e oggi non mifatta impressionare dal. Anzi, mi ha esaltato e l’ho sfruttato al meglio. Io dentro mi sento ancora ...

Eurosport_IT : ORO E ARGENTO PER LE AZZURRE ???????? Gara stupenda per Benedetta Pilato e Lisa Angiolini #LENRoma2022 | #Roma2022 |… - RaiNews : Il video della doppietta azzurra nei 100 rana agli Europei di nuoto #Roma2022: Benedetta Pilato è medaglia d'oro, L… - Fprime86 : RT @Eurosport_IT: ORO E ARGENTO PER LE AZZURRE ???????? Gara stupenda per Benedetta Pilato e Lisa Angiolini #LENRoma2022 | #Roma2022 | #Nuoto… - MaryPayne9444 : RT @Eurosport_IT: ORO E ARGENTO PER LE AZZURRE ???????? Gara stupenda per Benedetta Pilato e Lisa Angiolini #LENRoma2022 | #Roma2022 | #Nuoto… - emiliagagliardi : RT @Eurosport_IT: ORO E ARGENTO PER LE AZZURRE ???????? Gara stupenda per Benedetta Pilato e Lisa Angiolini #LENRoma2022 | #Roma2022 | #Nuoto… -