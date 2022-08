Nuoto, le azzurre della 4×100 stile libero dopo il quarto posto: “Questa staffetta crescerà” (Di sabato 13 agosto 2022) La staffetta 4×100 stile libero femminile azzurra ha conquistato una buona quarta posizione ai Campionati Europei 2022 di Nuoto, in scena Questa settimana a Roma, registrando un tempo di 3’38?01 e cedendo il passo alla Gran Bretagna, alla Svezia e all’Olanda. Un risultato incoraggiante per Tarantino, Cocconcelli, Morini e Di Pietro, in quanto arrivato con soli quattro decimi di distanza dal podio contro delle avversarie estremamente competitive per un team che promette scintille in ottica futura. Proprio su questo aspetto si è concentrata Silvia Di Pietro ai microfoni di RaiSport nel commento a caldo post gara: “Davanti avevamo squadre molto forti, sapevamo di potercela giocare. Noi lo abbiamo fatto, ci siamo impegnate al massimo, Questa staffetta ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Lafemminile azzurra ha conquistato una buona quarta posizione ai Campionati Europei 2022 di, in scenasettimana a Roma, registrando un tempo di 3’38?01 e cedendo il passo alla Gran Bretagna, alla Svezia e all’Olanda. Un risultato incoraggiante per Tarantino, Cocconcelli, Morini e Di Pietro, in quanto arrivato con soli quattro decimi di distanza dal podio contro delle avversarie estremamente competitive per un team che promette scintille in ottica futura. Proprio su questo aspetto si è concentrata Silvia Di Pietro ai microfoni di RaiSport nel commento a caldo post gara: “Davanti avevamo squadre molto forti, sapevamo di potercela giocare. Noi lo abbiamo fatto, ci siamo impegnate al massimo,...

Eurosport_IT : ORO E ARGENTO PER LE AZZURRE ???????? Gara stupenda per Benedetta Pilato e Lisa Angiolini #LENRoma2022 | #Roma2022 |… - Eurosport_IT : E SONO TREEEE! ?????? Terza medaglia di giornata nel nuoto artistico: le Azzurre sul secondo gradino del podio con 91… - Eurosport_IT : È GIÀ MEDAGLIAAAAAA! ?????? Dal nuoto artistico arriva il primo argento per l'Italia! Azzurre seconde (dopo il bronzo… - ferropausini : RT @Eurosport_IT: ORO E ARGENTO PER LE AZZURRE ???????? Gara stupenda per Benedetta Pilato e Lisa Angiolini #LENRoma2022 | #Roma2022 | #Nuoto… - giulyleclerc : RT @RaiSport: Una gara stupenda per le azzurre del nuoto Benedetta Pilato e Lisa Angiolini che conquistano rispettivamente primo e secondo… -