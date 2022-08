Nuoto | Gregorio Paltrinieri oro agli Europei | “Piscina bestiale | festa incredibile Galossi è un toro”

(Di sabato 13 agosto 2022)ha conquistato la meda d’oro sugli 800 metri stile libero, mettendo le mani sul titolo continentale di questa specialità per la terza volta in carriera. Dopo la straripante doppietta d’oro ai Mondiali di un mesetto fa, con i sigilli tra 1500 stile libero e 10 km, il Campione Olimpico di Rio 2016 ha saputo ripetersi al Foro Italico di Roma con il tempo di 7:40.86 (record dei campionati) davanti al tedesco Lukas Maertens (7:42.65) e al nostro Lorenzo(7:43.37).ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Una figata. Aspettavo un momento del genre perché questa, la più bella dove ho gareggiato. Bello vedere un sacco di amici sulle tribune, mi ha dato la carica”. ...

20.01 Europei: 800sl, oro a PaltrinieriPaltrinieri torna sul gradino più alto del podio degli 800sl a un Europeo didopo 6 anni. L'emiliano vince la finale dei campionati in corso a Roma in 7'...Quante emozioni agli Europei dia Roma, l'Italia continua a conquistare medaglie e vola sempre più in classifica. Ilaria ... a difendere i colori azzurriPaltrinieri e Lorenzo Galossi . ... Europei di nuoto, Gregorio Paltrinieri guida l'assalto azzurro a nuove medaglie