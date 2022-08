Nuoto, Europei Roma 2022: tutti i risultati di sabato 13 agosto (Di sabato 13 agosto 2022) Tutto pronto per la terza giornata degli Europei di Roma 2022 delle discipline acquatiche: ecco i risultati di oggi, sabato 13 agosto. L’Italia va a caccia di altri podi per rimanere in vetta al medagliere e si gioca altre carte nel Nuoto artistico, ma anche in vasca con le stelle Gregorio Paltrinieri e Benedetta Pilato a guidare la squadra azzurra. Di seguito, i risultati di oggi con tutte le medaglie e i piazzamenti degli italiani. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL MONTEPREMI risultati sabato 13 agosto 9.00-12.00 Nuoto – Batterie Batterie 200 stile libero donne Gose (GER) 1:59.17 Segel (SLO) ... Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) Tutto pronto per la terza giornata deglididelle discipline acquatiche: ecco idi oggi,13. L’Italia va a caccia di altri podi per rimanere in vetta al medagliere e si gioca altre carte nelartistico, ma anche in vasca con le stelle Gregorio Paltrinieri e Benedetta Pilato a guidare la squadra azzurra. Di seguito, idi oggi con tutte le medaglie e i piazzamenti degli italiani. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL MONTEPREMI139.00-12.00– Batterie Batterie 200 stile libero donne Gose (GER) 1:59.17 Segel (SLO) ...

Eurosport_IT : ?????? DUE AZZURRI SUL PODIOOOO!! ?????? In 4’10?60 Alberto Razzetti conquista l’oro agli europei di nuoto mentre con 3?… - fanpage : OROOOOOO! L'Italia per la prima volta sul gradino più alto del podio agli Europei di Nuoto 2022. GRANDISSIMO, ALBER… - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, medaglia d'oro nel sincro a Giorgio Minisini nel solo technical uomini. Argento allo spagnolo Fer… - sportface2016 : #Europeinuoto Il resoconto delle batterie della terza giornata allo #StadiodelNuoto - ecugenia : RT @PucciPedia: Voi invece UN MARE DI MERDA. Dio campanile ieri l'Italia ha vinto 3 miliardi di medaglie agli europei di nuoto (per giunta… -