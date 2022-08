Nuoto | Europei Roma 2022 | Pilato e Angiolini doppietta nei 100 rana | a medaglia anche Miressi

(Di sabato 13 agosto 2022) Terza serata di finali per ilin vasca aglidinella suggestiva cornice del Foro Italico. Emozioni incredibili nei 100, dove Benedetta, dopo essere diventata a Budapest campionessa del mondo, sale sul gradino più alto del podionella rassegna continentale. Si tratta di una fantastica, con Lisache a sorpresa tiene fino alla fine e va a prendersi un meritato argento davanti alla lituana Meilutyte. “Sono contenta, e sono contentaper Lisa che credo non se lo aspettasse. Il pubblico è spaziale”, ha detto Benedetta ai microfoni della Rai. “Questaè una rivincita su tante cose. La dedica è per i miei nonni che sono a casa”, le ...

Terzo giorno di gare agli Europei di nuoto: l'Italia, in testa al medagliere, è a caccia di altri ori. Lucrezia Ruggiero e Giorgio Minisini hanno vinto la medaglia d'oro nel duo libero misti ai campionati europei di nuoto artistico. Il fenomeno romeno David Popovici a 17 anni infrange il record del mondo nei 100 metri, facendo fermare il cronometro in 46''86. Doppietta Benedetta Pilato-Lisa Angiolini nei 100 rana, Miressi bronzo nei 100 sl. La rana italiana domina anche tra le donne: è doppietta oro e argento nei 100 metri alla XXXVI edizione degli Europei. Con la medaglia d'oro dei romani Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero nel libero, il medagliere azzurro nella storia dei campionati d'Europa del nuoto artistico cresce di giorno in giorno, arrivando a 47 medaglie.