Nuoto | Europei Roma 2022 | la Gran Bretagna vince l’oro nella 4×100 sl donne Italia quarta

(Di sabato 13 agosto 2022) Laconquista il tetto d’Europastile liberoaglidi. Al Foro Italico diLucy Hope, Anna Hopkin, Medi Harris e Freya Anderson gestiscono al meglio l’ultima gara di giornata e chiudono davanti a tutti gli altri quartetti in 3:36.47. L’argento va alla Svezia. Il quartetto formato da Sarah Sjoestroem, Louise Hansson, Sara Junevik e Sofia Astedt prende il largo con Sjoestroem, ma non riesce poi a resistere proprio al ritorno della(decisiva l’ultima ottima frazione di Anderson), terminando dunque la gara in seconda piazza (3:37.29). Medaglia di bronzo invece per l’Olanda, autrice di una buona prova conclusa in 3:37.59. IMPERATORE DEI ...

SkySport : ULTIM'ORA NUOTO Europei, #Paltrinieri medaglia d'oro negli 800 sl #SkySport #Nuoto - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, l'Italia vince la quinta medaglia d'oro di oggi: dopo quelle di Minisini, Panziera, Ceccon e Mart… - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, medaglia d'oro nel sincro a Giorgio Minisini nel solo technical uomini. Argento allo spagnolo Fer… - Giornaleditalia : #italpresssport Nuoto: Europei. Paltrinieri oro negli 800, Galossi bronzo - folklec : LORENZO GALOSSI VINCE UNA MEDAGLIA DI BRONZO A 16 ANNI AGLI EUROPEI DI NUOTO E IO A 16 ANNI NON SO NEANCHE DOVE STO DI CASA -

A questo punto si può sognare in vista dell'atto conclusivo di domani e puntare alle medaglie. Non sarà parte della Finale, Costanza Concoccelli che ha toccato la piastra in 28.22 (12° tempo).Ai campionatididi Roma non è stata una giornata straordinaria come ieri ma, per quanto riguarda le gare in vasca e in corsia, il bilancio è più che lusinghiero: due ori, un argento e due bronzi. ...Gregorio Paltrinieri: sempre lui, ancora lui: il fuoriclasse azzurro vince la medaglia d'oro negli 800 metri stile libero agli Europei di Roma, mandando in visibilio il ...ROMA (ITALPRESS) - Doppietta d'oro in vasca per l'Italia agli Europei di nuoto di Roma. Benedetta Pilato fa la storia e vince i 100 rana: la ...