Nuoto | Europei Roma 2022 | la Gran Bretagna trionfa nella 4×100 sl donne Italia quarta

(Di sabato 13 agosto 2022) Laconquista il tetto d’Europastile liberoaglidi. Al Foro Italico diLucy Hope, Anna Hopkin, Medi Harris e Freya Anderson gestiscono al meglio l’ultima gara di giornata e chiudono davanti a tutti gli altri quartetti in 3:36.47. L’argento va alla Svezia. La squadra formata da Sarah Sjoestroem, Louise Hansson, Sara Junevik e Sofia Astedt prende il largo con Sjoestroem, ma non riesce poi a resistere proprio al ritorno della(decisiva l’ultima ottima frazione di Anderson), terminando dunque la gara in seconda piazza (3:37.29). Medaglia di bronzo invece per l’Olanda, autrice di una buona prova conclusa in 3:37.59. IMPERATORE DEI SETTE ...

ROMA - Doppietta d'oro in vasca per l'Italia aglididi Roma. Benedetta Pilato fa la storia e vince i 100 rana: la classe 2005 di Taranto si mette al collo il metallo più pregiato precedendo la connazionale Lisa Angiolini (argento) in 1'...A questo punto si può sognare in vista dell'atto conclusivo di domani e puntare alle medaglie. Non sarà parte della Finale, Costanza Concoccelli che ha toccato la piastra in 28.22 (12° tempo).Con una spettacolare prestazione tecnica-tattica, Gregorio Paltrinieri è ritornato dopo sei anni Re d’Europa degli 800 stile libero. SuperGreg ha trionfato allo Stadio del Nuoto di Roma in ...Doppietta azzurra nei 100 rana. Benedetta Pilato e Lisa Angiolini vincono rispettivamente la medaglia d'oro e d'argento agli Europei di nuoto ...