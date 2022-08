Nuoto, Europei Roma 2022 in tv oggi: canale, orari e diretta streaming sabato 13 agosto (Di sabato 13 agosto 2022) Tutto pronto per la terza giornata di Nuoto degli Europei di Roma 2022 delle discipline acquatiche, in programma dall’11 al 21 agosto. L’appetito vien mangiando e l’Italia vuole altre medaglie per rimanere in vetta al medagliere. Fari puntati soprattutto su Gregorio Paltrinieri nella finale degli 800 stile libero e Benedetta Pilato nei 100 rana, ma attenzione anche ad Alessandro Miressi nei 100 stile libero. L’appuntamento è a partire dalle ore 9.00 con le batterie, mentre dalle ore 18.00 di sabato 13 agosto si svolgerà la sessione pomeridiana. Di seguito, le informazioni per seguire le gare e il programma dettagliato di giornata. SEGUI IL LIVE DI GIORNATA I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ... Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) Tutto pronto per la terza giornata dideglididelle discipline acquatiche, in programma dall’11 al 21. L’appetito vien mangiando e l’Italia vuole altre medaglie per rimanere in vetta al medagliere. Fari puntati soprattutto su Gregorio Paltrinieri nella finale degli 800 stile libero e Benedetta Pilato nei 100 rana, ma attenzione anche ad Alessandro Miressi nei 100 stile libero. L’appuntamento è a partire dalle ore 9.00 con le batterie, mentre dalle ore 18.00 di13si svolgerà la sessione pomeridiana. Di seguito, le informazioni per seguire le gare e il programma dettagliato di giornata. SEGUI IL LIVE DI GIORNATA I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ...

