Nuoto, Europei 2022: super Silvia Scalia, record italiano nei 50 dorso e miglior tempo d’accesso alla Finale (Di sabato 13 agosto 2022) Sorpresa e coinvolgimento. Lo si era compreso già in una mattinata piovosa a Roma che la condizione di Silvia Scalia fosse notevole in questi Europei 2022 di Nuoto in corsie. Nelle semifinali dei 50 dorso donne, con un sole magnifico a baciare lo specchio d’acqua della piscina del Foro Italico, l’azzurra si è superata. Con una progressione di pregevole fattura, la classe ’95 del Bel Paese è andata a prendersi la qualificazione per la Finale di domani con il miglior tempo di 27.39, valso il nuovo record italiano su questa distanza. Scalia vantava un limite, infatti, di 27.65 e togliere quasi tre decimi al proprio crono è da rimarcare. Da sottolineare il fatto anche che ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Sorpresa e coinvolgimento. Lo si era compreso già in una mattinata piovosa a Roma che la condizione difosse notevole in questidiin corsie. Nelle semifinali dei 50donne, con un sole magnifico a baciare lo specchio d’acqua della piscina del Foro Italico, l’azzurra si èata. Con una progressione di pregevole fattura, la classe ’95 del Bel Paese è andata a prendersi la qualificazione per ladi domani con ildi 27.39, valso il nuovosu questa distanza.vantava un limite, infatti, di 27.65 e togliere quasi tre decimi al proprio crono è da rimarcare. Da sottolineare il fatto anche che ...

Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, l'Italia vince la quinta medaglia d'oro di oggi: dopo quelle di Minisini, Panziera, Ceccon e Mart… - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, medaglia d'oro nel sincro a Giorgio Minisini nel solo technical uomini. Argento allo spagnolo Fer… - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, oro anche per Thomas Ceccon nei 50 farfalla. Medaglia d'argento Maxime Grousset e bronzo per Diog… - Swim4life_it : La 17enne tarantina conquista il primo titolo europeo per l’Italia nella specialità femminile e la sua decima medag… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Europei nuoto:record del mondo 100sl per Popovici in 46'86. Il romeno vince l'oro a Roma con una prestazione fantastica… -