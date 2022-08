Nuoto artistico, VINCIAMO SEMPRE NOI! Giorgio Minisini implacabile, altro oro europeo con Lucrezia Ruggiero nel duo misto libero! (Di sabato 13 agosto 2022) Un’Italia dal volto giovane e innovativa che vuol farsi largo con determinazione e creatività: è stato questo il messaggio con cui Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero si sono esibiti. La coppia italiana, impegnata nella routine “free” del duo mixed agli Europei di Nuoto artistico a Roma, hanno dato seguito alla medaglia d’oro conquistata alcune settimane fa ai Mondiali di Budapest (Ungheria). Minisini e Ruggiero, con tantissima energia e divertimento, sono andati a prendersi il trono continentale dando seguito alla serie vincente di questo 2022 da ricordare. Indubbiamente l’assenza della squadra russa, per le note vicende legate al conflitto bellico in Ucraina, va ad alterare un po’ i valori, ma alla fine nulla si può dire ai due ragazzi italiani ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Un’Italia dal volto giovane e innovativa che vuol farsi largo con determinazione e creatività: è stato questo il messaggio con cuisi sono esibiti. La coppia italiana, impegnata nella routine “free” del duo mixed agli Europei dia Roma, hanno dato seguito alla medaglia d’oro conquistata alcune settimane fa ai Mondiali di Budapest (Ungheria)., con tantissima energia e divertimento, sono andati a prendersi il trono continentale dando seguito alla serie vincente di questo 2022 da ricordare. Indubbiamente l’assenza della squadra russa, per le note vicende legate al conflitto bellico in Ucraina, va ad alterare un po’ i valori, ma alla fine nulla si può dire ai due ragazzi italiani ...

Coninews : NELLA STORIA DEL NUOTO ARTISTICO ?? Giorgio #Minisini conquista la medaglia d'ORO ?? nella prima finale europea a li… - Eurosport_IT : LINDA MAGICA A ROMA! ?????? Ancora un argento dal nuoto artistico per l'Italia: Cerruti meravigliosa nel solo tecnico… - Eurosport_IT : E SONO TREEEE! ?????? Terza medaglia di giornata nel nuoto artistico: le Azzurre sul secondo gradino del podio con 91… - ColucciLc : RT @ItaliaTeam_it: Da #Munich2022 a #Roma2022! ?? Linda Cerruti e Costanza Ferro BRONZO europeo nel duo free di nuoto artistico! ?????????? #I… - Domenico1oo777 : Altre 2 medaglie per un FANTASTICO nuoto artistico!ORO per Minisini e Ruggiero nel duo libero misto ed il BRONZO di… -