Nuoto artistico, Linda Cerruti: “In acqua ci siamo sentite una persona sola”. Costanza Ferro: “Il pubblico è stato speciale” (Di sabato 13 agosto 2022) Obiettivo raggiunto per Linda Cerruti e Costanza Ferro nella finale del duo libero agli Europei 2022 di Nuoto artistico. Al Foro Italico di Roma le due azzurre hanno ottenuto 91.7000 punti (27.5000 nell’esecuzione, 36.8000 nell’impressione artistica e 26.4000 nella difficoltà) e hanno conquistano la medaglia di bronzo. L’oro è andato invece all’Ucraina, mentre l’argento se lo è aggiudicato l’Austria. “siamo veramente contente e soddisfatte – ha affermato Linda Cerruti subito dopo la gara ai microfoni di Rai 2 – Abbiamo migliorato il punteggio di 1.1000 rispetto a ieri. In acqua ci siamo sentite una persona sola e un cuore unico. Abbiamo sentito la ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Obiettivo raggiunto pernella finale del duo libero agli Europei 2022 di. Al Foro Italico di Roma le due azzurre hanno ottenuto 91.7000 punti (27.5000 nell’esecuzione, 36.8000 nell’impressione artistica e 26.4000 nella difficoltà) e hanno conquistano la medaglia di bronzo. L’oro è andato invece all’Ucraina, mentre l’argento se lo è aggiudicato l’Austria. “veramente contente e soddisfatte – ha affermatosubito dopo la gara ai microfoni di Rai 2 – Abbiamo migliorato il punteggio di 1.1000 rispetto a ieri. Inciunae un cuore unico. Abbiamo sentito la ...

Coninews : NELLA STORIA DEL NUOTO ARTISTICO ?? Giorgio #Minisini conquista la medaglia d'ORO ?? nella prima finale europea a li… - Eurosport_IT : LINDA MAGICA A ROMA! ?????? Ancora un argento dal nuoto artistico per l'Italia: Cerruti meravigliosa nel solo tecnico… - Eurosport_IT : E SONO TREEEE! ?????? Terza medaglia di giornata nel nuoto artistico: le Azzurre sul secondo gradino del podio con 91… - ColucciLc : RT @ItaliaTeam_it: Da #Munich2022 a #Roma2022! ?? Linda Cerruti e Costanza Ferro BRONZO europeo nel duo free di nuoto artistico! ?????????? #I… - Domenico1oo777 : Altre 2 medaglie per un FANTASTICO nuoto artistico!ORO per Minisini e Ruggiero nel duo libero misto ed il BRONZO di… -