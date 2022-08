Nuoto artistico | Linda Cerruti e Costanza Ferro sono di bronzo nel duo libero | trionfa l’Ucraina

Leggi su oasport

(Di sabato 13 agosto 2022) La gerarchia del vecchio continente si conferma ancora una volta.salgono nuovamente sul podio nella gara di duo, piazzandosi al terzo posto avanti al pubblico di casa dissipato nella piscina Nicola Pietrangeli, alle spalle dell’irraggiungibile Ucraina e dell’Austria. Una gara difficilissima per la coppia azzurra, esibitasi nuovamente sulle note di Roboerboys Change the Formality con la coreografia disegnata da Vlada Chigireva, Aleksandra Patskevic e Svetlana Romashina; c’era la necessità di difendersi dall’attacco delle greche Sofia Malkogeorgou ed Evangelia Platanioti, con il punteggio di 90.2667 (27.1000, 36.2667, 26.9000), mafanno nettamente meglio in 91.7000 (27.5000, 36.8000, 27.4000), migliorando di più di ...