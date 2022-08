Nuoto, Alessandro Miressi dopo il bronzo agli Europei 2022: “Bella gara, ma c’è da lavorare. Complimenti a Popovici” (Di sabato 13 agosto 2022) Alessandro Miressi ha conquistato la medaglia di bronzo nei 100 stile libero ai Campionati Europei 2022 di Nuoto, rassegna in fase di svolgimento al Foro Italico Roma. L’azzurro, registrando il tempo di 47.63, è stato tra i protagonisti una gara storica, caratterizzata dal nuovo record del mondo segnato dell’imprendibile rumeno David Popovici, Campione d’Europa con l’incredibile tempo di 46.86. Una risultato per cui l’azzurro si è ritenuto soddisfatto, come confermato dal diretto interessato stesso ai microfoni di RAI Sport: “É Stata una Bella gara – ha detto il nuotatore – sono contento del tempo, anche se quest’anno sono riuscito a ritornare sui miei standard soltanto adesso, sicuramente c’è da ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022)ha conquistato la meda dinei 100 stile libero ai Campionatidi, rassegna in fase di svolgimento al Foro Italico Roma. L’azzurro, registrando il tempo di 47.63, è stato tra i protagonisti unastorica, caratterizzata dal nuovo record del mondo segnato dell’imprendibile rumeno David, Campione d’Europa con l’incredibile tempo di 46.86. Una risultato per cui l’azzurro si è ritenuto soddisfatto, come confermato dal diretto interessato stesso ai microfoni di RAI Sport: “É Stata una– ha detto il nuotatore – sono contento del tempo, anche se quest’anno sono riuscito a ritornare sui miei standard soltanto adesso, sicuramente c’è da ...

