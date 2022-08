Nope | vi spieghiamo cosa significa la scimmia Gordy nel film di Jordan Peele

Leggi su movieplayer

(Di sabato 13 agosto 2022) Una storia (quasi) vera, la spettacolarizzazione del dramma, la tragedia di Cape Canaveral, il potere oscuro della TV: ecco perché lo scimpanzéè l'elemento fondamentale didi. Attenzione, l'articolo contiene spoiler! Prima di tutto, due considerazioni: la prima, questo approfondimento contiene spoiler, e se non avete ancora visto il, beh, allora leggetelo dopo averlo fatto. La seconda considerazione è invece intellettuale: pellicole come queste possono essere lette e rilette in modi infiniti, ed essenzialmente non c'è una lettura giusta e una lettura sbagliata. L'arte comunica ciò che noi vediamo, edi- come fatto con Scappa - Scappa - Get Out e Noi - è l'esempio perfetto di come il cinema può essere arte ...